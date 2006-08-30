Избирком лишил Павла Лазаренко депутатских полномочий

Днепропетровская территориальная избирательная комиссия сегодня, 30 августа, прекратила полномочия экс-премьера Павла ЛАЗАРЕНКО как депутата Днепропетровского областного совета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на сессии Днепропетровского облсовета сообщил председатель комиссии Анатолий ГАЛКА.

По его информации, 31 июля вступило в силу решение Жовтневого районного суда города Днепропетровска. Суд обязал комиссию снять депутатские полномочия с П.ЛАЗАРЕНКО в связи с тем, что с 1998 года П.ЛАЗАРЕНКО не проживает на территории области и не является членом территориальной громады.

А.ГАЛКА также заявил, что в состав облсовета вместо П.ЛАЗАРЕНКО введен Виталий ЗАДОРОЖНЫЙ.

В свою очередь депутат Блока Лазаренко Иван ЛАЗАРЕНКО заявил о незаконности решения суда. «В законе о местных выборах такого требования, как проживание, нет», - отметил он. И.ЛАЗАРЕНКО также завил о нарушениях в судебной процедуре. «Были нарушены сроки обжалования. Если законом предусмотрено 5-дневный срок, то в данном случае исковое заявление было подано позже, спустя 30 дней», - добавил он.

Днепропетровский облсовет насчитывает 100 депутатов.

Как сообщалось, после ареста в 1999 году П.ЛАЗАРЕНКО провел около 4 лет в тюрьме в США в ожидании суда. В 2003 году его освободили под залог в 65 миллионов долларов. Вынесение приговора по делу бывшего украинского премьера несколько раз откладывали, но 25 августа 2006 года американский суд приговорил П.ЛАЗАРЕНКО к девяти годам лишения свободы и присудил уплатить 10 млн. долл. штрафа за вымогательство денег и попытку их отмывания.

Адвокаты бывшего премьер-министра Украины намерены обжаловать приговор.