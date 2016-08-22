Украина и Канада до конца года могут подписать соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере - посол

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал посол Украины в Канаде Андрей Шевченко сегодня во время заседания пресс-клуба МИД.

"Я могу проанонсировать одну историю, которая произойдет в ближайшее время, очень верю. Мы завершили работу над соглашением о сотрудничестве в оборонной сфере. Это документ, который должен быть подписан между министерствами обороны Украины и Канады, и я очень надеюсь, что мы сможем это подписать в течение ближайших месяцев. Речь идет о реалистичной версии - октябре", - сказал Шевченко.

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По его словам, это соглашение создаст законодательную базу для дальнейших шагов для возможности развития совместного производства вооружения и поставок оружия в Украину.

"Это создаст законодательную базу для дальнейших шагов, и в том числе по тем направлениям, которые в перспективе, при желании - и к поставкам оружия. Это не вписано в прямое соглашение, здесь надо тоже четко понимать, но оно создает законодательную базу", - заявил Шевченко.

Также он сказал, что новое правительство Канады во главе с премьер-министром Джастином Трюдо гораздо чаще оглядывается на своих партнеров по НАТО, тогда как предыдущее делал много самостоятельных шагов.

"Мы это тоже уважаем, поэтому нам здесь надо немножко подкорректировать методы нашей работы. Мы сейчас больше обращаемся к НАТО. Мы сейчас больше надеемся, что НАТО распределит эту работу корректно между своими членами", - сказал посол.

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При этом он добавил, что Украина имеет все шансы получить продолжение работы миссии канадских офицеров на Яворовском полигоне и в следующем году.

"Я думаю, что у нас есть все возможности выстроить ее присутствие более осмысленно. Сейчас они нам помогают в оборонных мероприятиях, в военной полевой медицине, я думаю, что мы можем это расширять по другим сегментам", - сказал посол.

Также он отметил, что Украина просит у Канады помощи в охране береговой линии в море, в обучении украинских офицеров на курсах на территории Канады.

"Ближайшая новость, за которой советую следить, - это подписание оборонного соглашения. Это длинная история, и я очень рад, что мы наконец подводим ее к победному концу. Мой консервативный прогноз - до конца 2016 года. Если это произойдет быстрее, значит, мы с вами не зря были такими оптимистами сегодня", - заявил Шевченко.