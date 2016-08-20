Хакерского взлома базы е-декларирования не было, поскольку система еще тестируется - ПРООН

Об этом говорится в заявлении ПРООН в Facebook.

Отмечается, что 12 августа Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины (ДСССЗИУ) официально сообщила, что разработанному программному комплексу «Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления» в результате экспертных обсуждений не будет выдан сертификат.

Таким образом, система программного обеспечения, работа которой стартовала 15 августа, функционирует в тестовом режиме, ожидается ее полная сертификация. Вчера, 19 августа, система также продолжала работать в тестовом режиме.

«В соответствии с техническими регламентами, использование программного обеспечения в тестовом режиме позволяет пользователям пройти проверку подлинности тестовым ключом электронной подписи и отправить тестовую декларацию», - отметили в ПРООН.

Также в организации заверили, что технические специалисты Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции просмотрели журналы системы и подтвердили представителям ПРООН, что вчера система не была взломана.

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Как сообщал УНИАН, 19 августа народные депутаты Антон Геращенко и Иван Винник заявили, что хакеры взломали базу электронных деклараций.

«Сегодня в системе появилась декларация, электронная, заполненная неизвестным лицом от имени Руслана Рябошапки, члена НАПК, в которой указывается, что Руслан Рябошапка получил 25 миллионов гривень... за 2015 год от разработчика программного обеспечения как доходы. Эта запись есть в системе. Мы уверены с Иваном, что это сделал не господин Рябошапка», - сказал Геращенко.

В связи с этим он утверждал, что система электронного декларирования является настолько незащищенной, что если хакер захочет внести изменения в декларации в этой системе - для примера увеличить или уменьшить доходы – то сможет быстро это сделать.

В свою очередь Рябошапка заявил, что не подавал никаких деклараций в систему е-декларирования.

В тот же день представитель компании ООО "Миранда", которая была разработчиком программного обеспечения системы е-декларирование, Михаил Кавун в Facebook написал, что хакерского взлома системы безопасности электронного декларирования не было. По его словам, в систему можно войти с помощью тестового ключа.

Как отметило государственное предприятие "Украинские специальные системы", оно никогда не выдавало Рябошапке усиленного сертификата открытого ключа доступа, а "введение электронной декларации Рябошапки, Джеймса Бонда и других персонажей подтверждает возможность анонимного вхождения в систему электронного декларирования с помощью любых сертификатов".