Маккейну организовали встречу с Ющенко и Саакашвили сразу

Кандидаты на посты президента и вице-президента США от Республиканской партии Джон МАККЕЙН и Сара ПЭЙЛИН намерены встретиться в среду с президентами Украины и Грузии Виктором ЮЩЕНКО и Михаилом СААКАШВИЛИ, прибывшими на сессию Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорк. Об этом сообщил журналистам представитель избирательного штаба республиканцев, передает РИА «Новости».

По его словам, это будет совместная встреча Д.МАККЕЙНА и С.ПЭЙЛИН одновременно с президентами обеих стран.

Кроме того, С.ПЭЙЛИН планирует побеседовать отдельно с президентом Ирака Джалялем ТАЛАБАНИ, президентом Пакистана Азифом Али ЗАРДАРИ и индийским премьером Манмоханом СИНГХОМ, которые также участвуют в сессии Генассамблеи.

Республиканская партия старается поднять внешнеполитический имидж С.ПЭЙЛИН, которую критикуют за недостаток международного опыта. Однако им не удалось устроить встречу кандидата в вице-президенты с Генеральным секретарем ООН ПАН Ги Муном или другими представителями секретариата Организации.

Президент США Джордж Буш, выступая во вторник на Генеральной ассамблее, заявил, что США продолжат поддерживать Грузию и "другие молодые смелые демократии", в числе которых он также назвал Украину, Ливан, Ирак, Либерию. Дж.БУШ также обвинил Россию в нарушении Устава ООН в связи с конфликтом в Южной Осетии.