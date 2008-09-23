Богатырёва: одно могу сказать твердо

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЁВА отрицает свое участие на сегодняшний день в создании нового политического проекта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.БОГАТЫРЁВА сообщила на пресс-конференции в Кировограде, отвечая на вопрос о возможном участии вместе с Арсением ЯЦЕНЮКОМ в новом политическом проекте, финансировать который якобы собирается украинский бизнесмен, член Партии регионов Ринат АХМЕТОВ.

«По поводу различных проектов все политики ведут переговоры. Я не исключение. По этой теме я общаюсь со многими людьми, хочу знать их точку зрения. Но считаю, что объединяться можно только вокруг какой-то программы. Это не мой подход: быть просто рядом или держать кого-то возле себя. Именно поэтому ни с одним из политиков сегодня мы не договаривались о создании нового политического проекта», - заявила Р.БОГАТЫРЁВА.

Она подчеркнула, что в настоящее время не представляет ни одну из политических сил, а в случае принятия решения о вступлении в партию пообещала сообщить об этом журналистам. «Одно могу сказать твердо: из активной политики БОГАТЫРЁВА не уйдет», - сказала она.