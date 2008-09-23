Тимошенко боится, что она будет беззубой и слепой

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила министру аграрной политики Юрию МЕЛЬНИКУ срочно подготовить проекты постановлений и распоряжений Кабинета министров, а также законопроекты относительно обеспечения качества сельскохозяйственных земель и контроля их использования.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение главе МинАП премьер дала сегодня на совещании, посвященном вопросам качества земель сельскохозяйственного назначения.

По словам премьера, эти документы планируется одобрить на завтрашнем заседании Кабмина и вынести на рассмотрение Верховной Рады в пятницу, 26 сентября.

В ходе совещания Ю.ТИМОШЕНКО выразила обеспокоенность качеством земель сельхозназначения, а также отметила отсутствие четкого механизма контроля соблюдения норм обеспечения качества земель.

«Если у вас что-то осталось, что не рассмотрено на заседании правительства (документы, касающиеся качества и контроля сельхозземель – УНИАН), я прошу завтра, не смотря на то, есть там визы или нет… Я прошу, Юрий Федорович, сегодня у вас есть день и ночь – все дошлифовать и внести завтра на заседание правительства как приоритетные вопросы, потому что я боюсь, что у нас пройдет еще одна посевная кампания, и мы будем с вами безрукими, беззубыми и видеть ничего не будем и не будем иметь ответственности такой, как нужно, если люди не так используют сельскохозяйственные земли, как это предусмотрено правилами, законами и нашими нормативными актами», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Также премьер поручила Ю.МЕЛЬНИКУ к 26 сентября подготовить весь пакет законопроектов, касающихся контроля соблюдения качества сельхозземель, ответственности за это, для внесения в ВР. Она поручила министру совместно с депутатами-аграриями обеспечить рассмотрение этих законопроектов в профильном комитете в четверг, 25 сентября.

«Я не думаю, что аграрии в парламенте откажутся в четверг собраться. Я думаю, что они, в отличие от премьера, который не является даже приблизительно профессионалом в этой сфере, могут прочитать эти законопроекты и знать, и определить, что это правильно, и это надо принимать. На пятницу, если будет решение комитета, мы готовы вынести (эти законопроекты – УНИАН) и принять в первом, втором, в третьем чтении – в зависимости от качества подготовленных документов», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула необходимость усиления контроля и ответственности за соблюдение правил использования земель сельхозназначения.

«Если нарушены правила севооборота, пожалуйста, нужно перепахать поле, и чтобы никто дохода на горе украинской сельскохозяйственной земли не получал. И чтобы это стало правилом раз и навсегда. Чтобы знали - если нарушили, то есть ответственность, причем неотвратимая», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.