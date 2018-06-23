Анатолий Гриценко: я согласился бы работать в Кабмине только в случае, не дай Бог, войны
"В Минобороны были бы ежедневные пытки, на разрыв – между прихотями Президента и прожектами премьера, которые к тому же враждуют между собой..." Интервью, часть вторая
Анатолий Гриценко, председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны ВР, ответил на вопросы УНИАНПродолжение. Часть первую читайте тут
“ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАШИХ СПЕЦСЛУЖБ СЛИШКОМ ПОЛИТИЗИРОВАНА, ДЕПРОФЕССИОНАЛИЗОВАНА”... Недавно Президент Ющенко заявил, что Россия стремится дестабилизировать ситуацию в Крыму путем поддержки крымских сепаратистов. Насколько обоснованы такие заявления?
Недавно Президент Ющенко заявил, что Россия стремится дестабилизировать ситуацию в Крыму путем поддержки крымских сепаратистов. Насколько обоснованы такие заявления?Крым нуждается в надлежащем внимании со стороны руководства государства, это абсолютный факт. К сожалению, до сих пор не были приложены системные усилия относительно развития Крыма. Это также факт. Традиционно под очередную годовщину выселения крымских татар, которая отмечается в мае, центральной властью принимались определенные решения, но после этого про них забывали. Понятно, что в Крыму пересеклись интересы Украины с другими государствами, и с Россией, и с Турцией. В Крыму активно и довольно открыто действуют силы, заинтересованные в дестабилизации ситуации, и очевидно, что их действия поддерживаются извне. В этой ситуации должна была бы усилиться роль украинских спецслужб, которые должны решительно противодействовать любым попыткам дестабилизировать ситуацию. Но, к величайшему сожалению, деятельность наших спецслужб слишком политизирована, депрофессионализована, оттуда выметен лучший профессиональный состав, и сейчас спецслужбы больше беспокоятся о преследовании оппонентов Президента.
Сейчас не заявления нужно делать. В Крыму следует проводить ежедневную системную работу по подъему экономики и социальной сферы, по реализации программ развития автономии. Чтобы люди, которые живут в Крыму, чувствовали, что они – граждане украинского государства и гордились этим. Какую позицию следовало бы Украине заявить во время грузино-российско-осетинской войны?На второй день войны я прервал отпуск, провел встречи с руководителями посольств Грузии, России, США, офиса НАТО и уже на четвертый день войны обнародовал свою позицию. Дал оценку неприемлемым действиям грузинской стороны, как президента, так и военных, которые применили реактивные системы залпового огня. Также отметил недопустимость акта агрессии со стороны Российской Федерации. Назвал причины и дал прогноз последствий этой войны. Заявил о недопустимости для Украины признания двух самопровозглашенных республик. Приятно отметить, что нынешние оценки международного сообщества, в том числе стран западного мира, после первой, преимущественно односторонней реакции, все больше совпадают с тем, о чем я говорил 12 августа.
Чтобы иметь четкую и взвешенную позицию Украины как государства, чтобы заявлять лишь то, что возможно выполнить, не углубляя конфликт, Президент должен был бы безотлагательно созвать заседание СНБО, выйти самому и отозвать из отпуска министров и членов СНБО. Нужно было наладить работу Антикризисного центра в круглосуточном режиме, с четкой координацией на межведомственном уровне. Президент этого не сделал, а никто другой не мог за него сделать, потому что не имеет соответствующих полномочий. Кстати, заседание СНБО по этому вопросу так и не состоялось: его постоянно переносили – на неделю, на две, потом на 29 августа, на 5 сентября. В конце концов тему «заговорили».
Вы повторяете непопулярный у наших политиков национального направления тезис о необходимости отозвать заявку на ПДЧ. Но не выйдет ли так, что все предыдущие труды, все эти евроатлантические усилия будут выброшены в корзину?Моя позиция относительно ЕС и НАТО известна и она не изменилась. А упомянутое Вами заявление я сделал сознательно, чтобы побудить нашу власть к действиям. Перейти от пустых разговоров, от попыток переложить ответственность за свою несостоятельность на другие государства к реальному повышению стандартов жизни в Украине. План действий относительно приобретения членства в НАТО – это документ, какой нужный не НАТО, а Украине. Нам нужна сильная армия, которая есть у американцев, нам нужна сильная демократия, которая есть у британцев, нам нужна сильная экономика, которая есть у французов и немцев. Нам нужно создавать нормальные условия для ведения малого и среднего бизнеса. Нам нужно решать вопросы, которые важны с точки зрения качества жизни и безопасности простого человека. Это все и является содержанием ПДЧ. И кто нам мешает это делать? Никто. Кроме собственной несостоятельности, бессистемности и ответственности. Если ПДЧ расколол Верховную Раду, власть по всей вертикали, вплоть до местной власти в Крыму, если этот вопрос осложнил отношения с Россией, поставил НАТО перед необходимостью принятия решения, к которому страны НАТО не готовы, то для чего настаивать на формальном старте ПДЧ? Работайте. И когда до решения дозреют все – наше общество, наша власть, страны-члены Альянса, тогда решение относительно НАТО будет реализовано. А если не созреют, то оно не будет реализовано, даже если бы нам дали ПДЧ в Бухаресте.
“ПРЕЗИДЕНТ ПОТЕРЯЛ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ИСКРЕННЕ ХОТЕЛИ ВМЕСТЕ С НИМ ДВИГАТЬ СТРАНУ ВПЕРЕД...” Президент с вами в свое время обошелся, мягко говоря, не по-джентельменски. Не вы – первый. Но, есть ли обстоятельства, при которых вы вернулись бы в команду Президента?
Президент с вами в свое время обошелся, мягко говоря, не по-джентельменски. Не вы – первый. Но, есть ли обстоятельства, при которых вы вернулись бы в команду Президента?У Президента нет команды. И уже не будет. Он потерял людей, которые искренне хотели вместе с ним двигать страну вперед. Не будем вспоминать 2005-й, 2006-й, 2007-й. Посмотрите на нынешнее правительство: это же правительство не Тимошенко, это правительство Ющенко. Президент с карандашом прошелся по всему коалиционному соглашению. Президент предлагал сам, согласовывал или отклонял предложенные Тимошенко кандидатуры на все правительственные должности. Президент настаивал на «своей» квоте в правительстве, даже вопреки Конституции. Следовательно это правительство больше его, чем Тимошенко, которая вынужденно согласилась с тем, какие должности отойдут к квоте Президента. И после этого с первых дней работы Президент беспощадно критикует свое правительство. Он останавливает решения правительства, блокирует кадровые назначения. Дошло до того, что Президент обвинил свое правительство в государственной измене. Разве можно говорить о команде Президента, если в ней столько «государственных изменников», а многих других, кого когда-то считали командой Президента, таскают на допросы, дачу показаний, проверки, ревизии? Поэтому говорить о команде Президента нет оснований. Что касается меня, то пока Ющенко - Президент, я не хочу работать в правительстве. Мог бы согласиться лишь в случае (не дай Бог) войны или серьезной угрозы безопасности государства, если бы мои знания и опыт были востребованы. Но это не было бы возвращением в команду Президента. Это была бы ответственная работа на ответственной должности в экстремальных для государства условиях.
Вам тогда с Президентом не хватило льстивости и послушания в проведении для его окружения сомнительных соглашений и землеотводов?Мне неинтересные причины, которые двигали Президентом. Хотел ли он решать вопрос избыточного военного имущества, искал ли послушного министра для выполнения армией определенных задач на случай заострения политической ситуации? – Не суть важно. Знаю одно: определяющими факторами не были ни профессионализм, ни порядочность, ни патриотизм, ни в конце концов результаты работы. Сегодня я рад, что работаю в парламенте, а не в министерстве обороны. Невзирая на все проблемы в Раде, здесь я могу принести больше пользы. А в Минобороны были бы ежедневные пытки, на разрыв – между прихотями Президента и прожектами премьера, которые к тому же враждуют между собой. Юрию Еханурову не позавидуешь.
Верите ли вы в возможность перехода на контрактную армию с 1 января, теперь уже в 2009-ом году, как говорит Тимошенко? Нельзя перейти на профессиональную армию, как в том анекдоте: «Товарищ прапорщик, остановите поезд!». «Поезд стой, раз-два!». Так не бывает. Нам нужна не просто контрактная, а профессиональная контрактная армия. Контрактников нужно не только призвать, а создать условия для полноценной боевой подготовки, для жизни, для их длительной службы в Вооруженных Силах. Это процесс, который нуждается в определенных технологических этапах, соответствующих ресурсах и времени. Президент сегодня заявляет, что контрактной наша армия станет через 27 лет. Премьер обещает с 1 января. В проекте бюджета, который мы получили за подписью премьера, написано, что армия станет контрактной до конца 2009 года. Чтобы остановить эту какофонию и не морочить голову ни военным, ни обществу, я внес предложение – чтобы Президент безотлагательно созвал заседание СНБО, после которого будет назван единый срок перехода армии на контракт. Который не будет ставить под сомнение никто, ни Президент, ни правительственные чиновники. И под который правительство совместно с Президентом внесут в парламент единый проект военного бюджета.
«ВО ВРЕМЯ НАВОДНЕНИЯ, ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ САДИТЬСЯ ЗА РУЛЬ БЕТОНОВОЗА, МИНИСТР ОБОРОНЫ ДОЛЖЕН БЫЛ БЫ ПРИЗВАТЬ РЕЗЕРВИСТОВ И ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ...» Удалось ли нынешнему министру обороны Юрию Еханурову сохранить курс на реформы, которые вы начали?
Удалось ли нынешнему министру обороны Юрию Еханурову сохранить курс на реформы, которые вы начали?На тех направлениях, где мы успели с моей командой довести реформы до точки необратимости и где заработали механизмы, которые поддерживают сами себя, – там все в порядке. На тех направлениях, где мы не успели этого сделать, сегодня идет откат назад.
У Юрия Ивановича неплохая менеджерская биография. Он кое-что сделал для становления украинского бизнеса, в частности в сфере малой приватизации. Неужели человек с таким управленческим стажем не сможет справиться с министерством обороны, если у него есть нормальные военные советники?Вы сами частично ответили на вопрос. Ехануров - действительно опытный специалист в сфере экономики. И его как человека, который занимал ответственные должности в разных правительствах, есть за что поблагодарить. Но абсолютно очевидно, он не знает и не понимает армию. Армия - это институт, который по своему укладу, по природе своей жизни, привык к четкой постановке задач, к контролю за их выполнением. Если министр не может сформулировать задания, тогда все переводится на военных и тогда возникают проблемы...
Во время наводнения в западных областях мы увидели министра обороны за рулем бетоновоза. Я думаю, что в этом порыве души Юрий Иванович был искренним, потому что он просто не знал, что ему нужно было делать. И никто ему не сказал. Вместо того, чтобы садиться за руль бетоновоза, министру обороны надо было немедленно издать приказ и призвать резервистов, которые доукомплектовали бы инженерные подразделения и быстро помогали бы людям. У министра обороны есть такое право, но решение принято не было. Надо было заблаговременно, потому что наводнение прогнозировалось, а если уж пропустили момент, то сразу с началом наводнения, развернуть определенные в боевых формулярах подразделения Вооруженных Сил для предоставления помощи пострадавшим. Это тоже не было сделано. Министр, по-видимому, формуляров не читал, а потому не знает, какие задания может и должна (!) выполнять армия в таких случаях. А как бы помогли в зоне бедствия 16 армейских вертолетов типа Ми-8МТ, которым по решению Еханурова и по указанию Президента позволили летать за пределами Украины в интересах частной фирмы, на убыточных для государства условиях. Скольким людям можно было своевременно помочь.
Когда Вооруженные Силы завершат ключевые этапы реформирования и перейдут в режим устойчивого развития, тогда министром обороны сможет быть человек, который имеет общие менеджерские качества. А в ситуации, когда нужно проводить кардинальные изменения и когда, с учетом кадровых проблем в Вооруженных Силах, нужно «продавливать» изменения вплоть до уровня командира бригады или полка, то это можно делать лишь тогда, когда министр четко понимает и стратегию реформ, и механизмы функционирования Вооруженных Сил, чтобы канализировать свое управленческое влияние именно на тот уровень, который сработает. А просто менеджер с общим широким кругозором, который, безусловно, в Еханурове присутствует, - этого на данном этапе недостаточно. И команду заместителей тоже нужно формировать не из специалистов, которые имеют опыт работы в Фонде госимущества, а которые что-то знают об армии.
“БУДУ ЛИ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЕ В ЧЬЮ-ТО ПОЛЬЗУ: СПРОСИТЕ ЛЮДЕЙ ИЗ МОЕЙ ЛЕЙТЕНАНТСКОЙ ЮНОСТИ...” Недавно вы говорили о создании своей партии. Каким вы видите ее идеологию, кто ее вероятных сторонников...
Недавно вы говорили о создании своей партии. Каким вы видите ее идеологию, кто ее вероятных сторонников...Я не говорил о создании партии, я говорил о том, что думаю над созданием политической силы, которая не будет узкопартийной ни при каких условиях. Сейчас нужно объединять людей, небезразличных к тому, что происходит в Украине, которые являются профессионалами в разных сферах, которые доказали, что они способны решать серьезные задачи, которые являются порядочными людьми и патриотами своей страны. Этот коллективный ум и ответственность людей «одной группы крови» нужно объединять, независимо от того, к какой партии они принадлежат или являются беспартийными. Безусловно, если люди, объединенные для выполнения действительно стратегических задач, достигнут определенного позитивного результата, тогда это может завершиться созданием новой, настоящей партии. И тогда это будет естественное движение – снизу вверх, а не наоборот.
Никто не сомневается, что под ваш проект принесли бы деньги. Но политическим инвесторам в случае вашего успеха нужна была бы отдача, а это компромиссы с совестью. Вы думаете, что смогли бы найти границу этого компромисса? Если политическая сила создается инвесторами, то она не имеет перспективы. Мы говорим о людях, которые хотят другой страны, другой власти, другого качества жизни, другого состояния безопасности, для своей семьи и своего бизнеса. И для этого они готовы выделить определенный ресурс: свое время, свой ум, свои деньги, свою FM-станцию, свой веб-сайт или свое помещение для работы – тогда это не инвестиция, это их посильное участие в том, чтобы было по-другому. А говорить о людях, которые принесут миллион или два (а такие, безусловно, нашлись бы) только с желанием «отбить» потом эти деньги, то со мной это бесперспективно. Что касается моих убеждений, изменю ли я позицию и буду ли принимать решение в интересах кого-то, то ответ на этот вопрос могут дать люди, которые работали рядом со мной со времен лейтенантской молодости до сегодняшнего дня, на разных ответственных должностях. Я четко заявил, что новая политическая сила исключает финансовую поддержку из-за границы и от олигархов. Можно говорить об ориентации на малый и средний бизнес. На людей, которые заинтересованы в равных условиях для всех, а не в преференциях для себя. Таких много. Именно эти люди первыми вышли на Майдан. Именно этих людей “кинули” больше всего. Потому что они ничего доброго от этой власти не получили. Я убежден, что если бы экономист и банкир по специальности Виктор Ющенко не решил ни одного из заданий, не выполнил ни одного из своих предвыборных обещаний, но создал бы благоприятные условия для ведения малого и среднего бизнеса, то у него не было бы сомнений относительно второго срока. Ющенко на руках понесли бы на эти выборы, и он бы гарантировано победил. Но ничего значимого для малого и среднего бизнеса Президент не сделал. И уже не сделает.
Разговаривала Лана Самохвалова