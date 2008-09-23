Ехануров привел в готовность армейские части на западе Украины

В Западной Украине части Вооруженных Сил приведены в готовность для оказания помощи в ликвидации возможных последствий стихийного бедствия.

Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Минобороны, руководство военного ведомства приняло такое решение с целью оперативного реагирования на негативные последствия стихии в связи с ухудшением погодных условий в западных областях государства.

В Минобороны отмечают, что объемы привлечения сил и средств ВСУ и виды необходимых работ предварительно будут согласовываться с представителями местных органов власти.

Как сообщал УНИАН, в результате затяжных, местами сильных дождей, которые наблюдались с 15 сентября во Львовской области, произошло подтапливание дождевыми и грунтовыми водами подвальных помещений частных жилых домов, огородов и отдельных участков автомобильных дорог местного значения.