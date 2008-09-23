Яценюк: нет коалиции – нет правительства

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что без существования коалиции невозможна деятельность правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пленарного заседания парламента.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, существование коалиции является обязательной нормой Конституции Украины.

Он отметил, что если в стенах парламента после распада коалиции не формируется новая, то Президент Украины имеет право принять решение о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады.

«Коалиция – инструмент несения ответственности за правительство, которое сформировано этой коалицией. Нет коалиции – нет правительства», - сказал А.ЯЦЕНЮК.