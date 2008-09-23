Мороз показал следователю свою книгу

"Это мой третий вызов на допрос в Генпрокуратуру в качестве свидетеля по делу Гонгадзе. Дважды я давал показания в 2004 году”. Об этом лидер СПУ Александр Мороз заявил журналистам ведущих информационных агентств и телеканалов перед входом в Следственное управление Генпрокуратуры Украины (ГПУ).

Мороз показал представителям СМИ свою книгу "Хроника одного преступления", написанную им в 2001 году. По его словам, он перечел ее в канун визита в ГПУ - чтобы четко восстановить хронику событий того времени, и взял книгу с собой к следователю.

По мнению Мороза, это преступление можно было раскрыть сразу, если бы в этом было заинтересовано высшее руководство Украины. Но - убежден лидер Соцпартии - вот уже 8 лет идет не следствие по делу Гонгадзе, а имитация следствия. И нынешняя власть наследовала все методы власти прежней в "готовности" раскрыть дело об исчезновении и убийстве журналиста, установить заказчиков и организаторов преступления

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