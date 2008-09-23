Мороз прибыл в Генпрокуратуру

Лидер Социалистической партии Александр МОРОЗ прибыл в главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины для дачи показаний по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Как передает корреспондент УНИАН, А.МОРОЗ прибыл к следователю Генпрокуратуры в 9.15. По словам А.МОРОЗА, вызов в Генпрокуратуру он получил позавчера по телефону.

Пока, как сообщил лидер СПУ, следователь не объяснил ему цель и причины вызова в Генпрокуратуру. Но, как сообщил А.МОРОЗ журналистам, речь идет, скорее всего, о его участии в качестве свидетеля в расследовании дела об убийстве Г.Гонгадзе.

«Дело было расследовано еще до его начала. Если бы во власти было желание – уже можно было бы все выяснить и поставить точки над «і». Но, по моему мнению, уже восьмой год тянется не следствие, а его имитация. Понятно, что оно (следствие - УНИАН) блокируется властью – верховной властью», - объяснил свою позицию по расследованию этого дела А.МОРОЗ.

Перед входом в Генпрокуратуру политик также заметил, что ничего нового по этому делу следствию добавить не может, так как он уже допрашивался в качестве свидетеля в 2000-2001 годах. При этом А.МОРОЗ допустил, что, возможно, у следствия появились какие-то новые обстоятельства по этому делу.

Справка УНИАН. Г.Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и криминальной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет.

В июле этого года Верховный Суд Украины оставил без изменений приговор исполнителям убийства Г.Гонгадзе. Еще один обвиняемый - бывший руководитель упомянутого департамента МВД Алексей ПУКАЧ – находится в розыске.

Заказчики убийства журналиста до сих пор не найдены.