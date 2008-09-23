Ющенко дал интервью агентству Bloomberg

В рамках рабочего визита к США Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал интервью информационному агентству Bloomberg.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, основными темами разговора стали последствия российско-грузинского конфликта, перспективы евроатлантической интеграции Украины, в частности присоединения к Плану действий относительно членства в НАТО в декабре этого года, внутриполитическая ситуация в Украине, в том числе виденье Главы государства методов урегулирования политического кризиса.

Речь шла также об украинско-российских отношениях в контексте заключения газовых договоренностей на следующий год. В.ЮЩЕНКО ответил на вопрос относительно экономической ситуации в Украине учитывая мировой финансовый кризис и значительный уровень инфляции в нашем государстве.

Bloomberg - одно из наиболее мощных информационных агентств мира, основанное в 1981 году. Агентство считается ведущим поставщиком финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков.