Тимошенко хочет, чтобы в суд ходили люди Луценко, а ГПУ - наблюдала

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что необходимо демонополизировать расследование уголовных дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в Полтаве на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел.

«Мы хотели бы видеть демонополизацию расследования уголовных дел. Если вы расследуете уголовное дело, то с ним идете в суд, а Генеральная прокуратура наблюдает», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, такой подход приведет к тому, «чтобы судил суд, а не Генеральная прокуратура… Чтобы Генпрокуратура не была «санпропускником», где есть преступник, а где нет».

Также премьер-министр проинформировала, что в проекте бюджета на следующий год предусматривается увеличить на 34% заработную плату сотрудникам милиции.

Кроме того, предусматривается в три раза увеличить расходы на социальное обеспечение, в частности, это касается обеспечения жильем.

Вместе с тем, говоря о работе МВД в целом, Ю.ТИМОШЕНКО выразила удовлетворение ею.

«Мы как правительство очень положительно оцениваем вашу работу… Мне очень приятно сегодня видеть показатели по борьбе со взяточничеством… То, что мы имеем по цифрам, мы чувствуем значительное улучшение (в работе МВД)», - сказала премьер.

В то же время она призвала руководство МВД проанализировать, почему наихудшие показатели в работе относительно результатов общей преступности наблюдаются в Луганской и Запорожской областях.

«Нужно сделать отдельный анализ по этим областям, чтобы посмотреть, что и почему так происходит», - сказала она, обращаясь к министру МВД Юрию ЛУЦЕНКО.