В СНБО назвали "ахинеей" обвинения в адрес Турчинова в провальном запуске е-декларирования

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы СНБО в связи с ситуацией, сложившейся вокруг запуска системы электронного декларирования.

«В связи с провокационным упоминанием фамилии секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины в контексте проблемных вопросов, связанных с внедрением системы электронного декларирования, и попыткой «штатных борцов с коррупцией» и нацеленных на провокации сотрудников некоторых СМИ исказить объективную информацию, пресс-служба СНБО вынуждена сделать заявление», - сказано в документе.

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В пресс-службе подчеркнули, что Аппарат СНБО Украины - одна из немногих государственных структур, которая эффективно работает в сложных условиях военной агрессии и социально-экономического кризиса.

Также в пресс-службе Совета нацбезопасности и обороны отметили, что к полномочиям СНБО Украины, ее аппарата, а также секретаря СНБО не входит внедрение системы е-декларирования.

«За ее внедрение и функционирование системы отвечает Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) - независимый орган, который избирался на конкурсной основе открыто и прозрачно. Ни президент Украины, ни Кабинет министров Украины, ни, тем более, СНБО Украины не имеют никакого влияния на НАПК. Рассказы о любых политических квотах в НАПК являются циничной ложью и провокацией», - сказано в заявлении.

«Вся эта ахинея дополнилась попытками посеять панику относительно курса гривны и анонсами осенних массовых беспорядков. Все это наталкивает на мысль, что срыв подготовки разрекламированного программного обеспечения был не случайным», - считают в Совете нацбезопасности и обороны.

Как сообщал УНИАН, 15 августа председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак заявила, что в Украине ровно в 00:00 официально заработала система электронного декларирования. В то же время эта система заработала без предусмотренной законом сертификации.

Сертификацию системе должна была выдать Госспецсвязь. Однако в этой службе заявляют о проблемах с программным обеспечением для системы электронного декларирования.

В свою очередь правозащитники отмечают, что запуск системы электронного декларирования без сертификации может позволить чиновникам избежать уголовной ответственности за декларирование ложной информации.