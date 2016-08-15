В Украине официально заработала система электронного декларирования - глава НАПК

Об этом заявила глава НАПК Наталья Корчак на своей странице в Facebook.

"Ну что же дорогие друзья, как видите, без политики и без истерики, ровно в 00.00, мы вовремя запустили электронное декларирование, система работает, теперь разработчикам нужно сконцентрироваться на устранении недостатков и получить сертификацию", - сообщила она.

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Ранее УНИАН сообщал, что Национальное агентство по предотвращению коррупции запустит систему электронного декларирования сегодня, несмотря на отсутствие необходимого по закону сертификата защиты информации.

При этом, старший аналитик "Transparency International Украина" Александр Калитенко заявил, что решение НАПК по запуску системы электронных деклараций без сертификации Госспецсвязи фактически является разрешением на сокрытие реальных доходов. По его словам, надо запустить систему исключительно после сертификации, поскольку законодательство обязывает госслужащего подавать декларацию только один раз.

Как сообщалось, ранее стало известно, что Госспецсвязи не предоставила аттестат соответствия системе защиты информации для электронного декларирования. В сообщении отмечалось, что это было непростое решение, но система защиты информации не соответствует нормативным документам.

Кроме того, Госспецсвязи не передали акты завершения опытной эксплуатации, завершения работ по созданию системы защиты и ее протокол предварительных испытаний, что может свидетельствовать о том, что систему недоработали.

Недавно президент Украины Петр Порошенко заявлял, что электронное декларирование активов украинских чиновников стартует с 15 августа 2016 без задержки.