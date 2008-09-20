Клюев: элите Украины пора договориться

Элите Украины пора договориться и принять программу развития страны на 20-30 лет.

Такое мнение высказал народный депутат Украины Андрей КЛЮЕВ (фракция Партии регионов) в своей статье, опубликованной в газете «Зеркало недели».

По его словам, этот документ должен отражать видение перспектив и приоритетов развития страны в следующих десятилетиях, а также содержать оценку вызовов и угроз, с которыми Украина может столкнуться в будущем. По его словам, стратегия должна стать основой для формирования отраслевых планов и программ, задать ориентиры для бизнеса, науки и образования.

А.КЛЮЕВ подчеркнул, что для Партии регионов стратегической целью является существенное повышение качества жизни граждан, что предполагает высокооплачиваемые рабочие места, лучшие возможности в образовании, здравоохранении, реальное улучшение пенсионного обеспечения, улучшение экологической ситуации. По его словам, нужно также в несколько раз увеличить долю инновационной промышленной продукции в общем объеме производства.

А.КЛЮЕВ считает, что нужно четко определиться со сроками проведения реформ здравоохранения, модернизации пенсионной системы, программ развития инфраструктуры - от транспортной до жилищно-коммунального хозяйства .

Народный депутат считает, что по всем этим вопросам позиции основных политических сил практически совпадают, а причины разногласий «кроются в личных амбициях, а также в вопросах, большинство которых касаются прошлого».

А.КЛЮЕВ подчеркнул, что «юридический развал фактически не работающей «демократической» коалиции заставляет либо договариваться, либо снова идти на бесполезные досрочные выборы». По его словам, «сегодня уже все признают, что без изменения законодательных правил выборы ничего не изменят, а лишь усилят противостояние и нанесут очередной удар по экономике». «Поэтому важно договариваться», - подчеркнул он. По его словам, возобновление «полноценной работы парламента показало, что этот путь может быть продуктивным». «И это первый шаг», - добавил он.