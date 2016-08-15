Сытник: Сотрудники экономического департамента ГПУ препятствовали НАБУ, защищая частные интересы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сытник сказал сегодня на брифинге.

"Никакой войны между Генеральной прокуратурой Украины и Национальным антикоррупционным бюро, а также лично между мной и генеральным прокурором Украины Луценко Юрием Витальевичем, нет. Однако имеют место действия по защите частных интересов отдельных руководителей и работников департамента Генеральной прокуратуры Украины по расследованию особо важных дел в сфере экономики", - подчеркнул Сытник.

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В связи с этим директор НАБУ объяснил, что "именно представители этого департамента, превышая свои полномочия, используя ресурс Генеральной прокуратуры и Национальной полиции, пытались помешать негласным следственным действиям детективов Национального антикоррупционного бюро".

При этом Сытник рассказал о мотивах указанных работников ГПУ.

"Национальным антикоррупционным бюро расследуется ряд производств по заявлениям о преступлениях, которые, возможно, совершенные сотрудниками этого департамента, в том числе и насильственные преступления", - сказал Сытник.

По его словам, в ходе этого расследования было получено разрешение следственного судьи на проведение определенных негласных следственных действий, в том числе против сотрудников указанного департамента.

Как сообщал УНИАН, 12 августа пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган заявила, что следователями Генпрокуратуры обнаружено стационарный пост наблюдения по адресу: ул. Симона Петлюры, 7/9, который осуществлял съем информации о действиях работников прокуратуры.

"После попыток выяснения принадлежности данных лиц на место происшествия прибыл спецназ НАБУ, который препятствует фиксации данного факта", - добавила Сарган.

В связи с этим пресс-секретарь генпрокурора заявила, что такие действия можно расценивать как противодействие со стороны НАБУ проведению действий, связанных с расследованием уголовного производства по фактам незаконного прослушивания.

13 августа Национальное антикоррупционное бюро объяснило инцидент, что произошел 12 августа с работниками ГПУ, "внештатной рабочей ситуацией", и подчеркнул, что все следственные действия сотрудники НАБУ по месту инцидента проводили по решению суда согласно закону.

По данным ведомства, 12 августа во время проведения скрытого наблюдения за объектом в одном из уголовных производств, которые расследуются бюро, в помещение, в котором находились его работники, пытались проникнуть сотрудники Генпрокуратуры, которые восприняли такие следственные действия как наблюдение за собой.