Сытник: Сотрудники экономического департамента ГПУ препятствовали НАБУ, защищая частные интересы
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявляет, что сотрудники департамента Генеральной прокуратуры Украины по расследованию особо важных дел в сфере экономики препятствовали детективам НАБУ проводить следственные действия при расследовании преступлений, совершенных сотрудниками этого департамента.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сытник сказал сегодня на брифинге.
"Никакой войны между Генеральной прокуратурой Украины и Национальным антикоррупционным бюро, а также лично между мной и генеральным прокурором Украины Луценко Юрием Витальевичем, нет. Однако имеют место действия по защите частных интересов отдельных руководителей и работников департамента Генеральной прокуратуры Украины по расследованию особо важных дел в сфере экономики", - подчеркнул Сытник.
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В связи с этим директор НАБУ объяснил, что "именно представители этого департамента, превышая свои полномочия, используя ресурс Генеральной прокуратуры и Национальной полиции, пытались помешать негласным следственным действиям детективов Национального антикоррупционного бюро".
При этом Сытник рассказал о мотивах указанных работников ГПУ.
"Национальным антикоррупционным бюро расследуется ряд производств по заявлениям о преступлениях, которые, возможно, совершенные сотрудниками этого департамента, в том числе и насильственные преступления", - сказал Сытник.
По его словам, в ходе этого расследования было получено разрешение следственного судьи на проведение определенных негласных следственных действий, в том числе против сотрудников указанного департамента.
Как сообщал УНИАН, 12 августа пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган заявила, что следователями Генпрокуратуры обнаружено стационарный пост наблюдения по адресу: ул. Симона Петлюры, 7/9, который осуществлял съем информации о действиях работников прокуратуры.
"После попыток выяснения принадлежности данных лиц на место происшествия прибыл спецназ НАБУ, который препятствует фиксации данного факта", - добавила Сарган.
В связи с этим пресс-секретарь генпрокурора заявила, что такие действия можно расценивать как противодействие со стороны НАБУ проведению действий, связанных с расследованием уголовного производства по фактам незаконного прослушивания.
13 августа Национальное антикоррупционное бюро объяснило инцидент, что произошел 12 августа с работниками ГПУ, "внештатной рабочей ситуацией", и подчеркнул, что все следственные действия сотрудники НАБУ по месту инцидента проводили по решению суда согласно закону.
По данным ведомства, 12 августа во время проведения скрытого наблюдения за объектом в одном из уголовных производств, которые расследуются бюро, в помещение, в котором находились его работники, пытались проникнуть сотрудники Генпрокуратуры, которые восприняли такие следственные действия как наблюдение за собой.