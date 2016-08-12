В ГПУ заявляют, что им помешали задержать следивших за прокурорами людей – СМИ

ГПУ обвиняет НАБУ в том, что якобы спецназ Антикоррупционного бюро помешал их сотрудникам задержать следивших за прокурорами людей.

Как заявил заявил начальник Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Владимир Гуцуляк, сотрудники Генеральной прокуратуры обнаружили стационарный пост наблюдения, который осуществлял съемку информации о действиях работников прокуратуры. Об этом пишет ТСН.

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"Людей, подозреваемых в слежке, обнаружили в квартире жилого дома, который расположен напротив департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ. Подозреваемых вывели, хотели задержать, но приехали люди, которых в ГПУ назвали спецназом НАБУ, и предотвратили задержание", - рассказал Гуцуляк.

Он также добавил, что эти факты считают противодействием НАБУ и связывают с расследованием уголовного производства по фактам незаконного прослушивания.

"Я напомню, что 5 августа в НАБУ по этому поводу проводили обыски. В квартире кроме спецтехники изъяли записку с фамилией следователя Дмитрия Суса, который входит в департамент ГПУ по расследованию преступлений относительно имущества и государственной службы. Именно Сус приходил в НАБУ с обыском в вопросе о прослушивании. Он ведет дело по экс-заместителю Генпрокурора Виталия Каська", - добавил он.

В свою очередь в НАБУ изданию сообщили, что выясняют ситуацию и сообщают, что они проводят незаконных следственных действий.

Ранее пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган опубликовала на своей странице в Facebook информацию о слежке за действиями прокуроров.

"Следователями Генеральной прокуратуры обнаружен станционарний пост наблюдения по адресу: ул. Симона Петлюры, 7/9, который осуществлял съем информации о действиях работников прокуратуры. После попыток выяснения принадлежности данных лиц на место происшествия прибыл спецназ НАБУ, который препятствует фиксации данного факта", - говорилось в сообщении Сарган, которое позже было удалено.

Также Сарган опубликовала семь фото, на которых были изображены задержанные и имя на записке одного из прокуроров. На ней было указано имя Сус Дмитрий Анатольевич и модель автомобиля.

Как сообщал УНИАН, 11 августа директор НАБУ Артем Сытник признал определенные признаки конфликта между НАБУ и Генпрокуратурой, но надеется на урегулирование отношений. 5 августа следственно-оперативная группа ГПУ прибыла к НАБУ, где осуществила выемку документов.

Группу возглавлял начальник управления ГПУ по расследованию уголовных производств в сферах государственной службы и собственности Дмитрий Сус. Луценко заявил, что таким образом ГПУ проверяет информацию Службы безопасности о незаконном прослушивании телефона непричастного к уголовному делу НАБУ лица. НАБУ считает незаконным постановление суда об обыске в ведомстве. Отмечается, что во время обыска Генпрокуратуры в помещении НАБУ ничего не было изъято, ведомство работает в штатном режиме.