Первые экспертизы по "черной бухгалтерии" ПР обещают к 20 августа – Холодницкий

Об этом сказал руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в интервью "5 каналу" в среду вечером, передает Украинская правда.

"Следствие продолжается… Сейчас назначены экспертизы… Первые выводы (почерковедческих экспертиз – ред.) обещают до 20 августа… ", – заявил он.

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"На основании этих и других доказательств… Ведь на основании одной экспертизы, которая подтверждает почерк человека, нельзя объявлять подозрение. Надо выяснить и исследовать другие моменты: образ жизни, официальная зарплата, поступление средств", – сказал руководитель САП.

"Если человек с зарплатой 6 или 7 тысяч гривен имеет в Конча-Заспе какие-то шикарные

хоромы – и вот эти документы, здесь уже есть вопросы", – добавил он.

Холодницкий уточнил, что экспертиза должна установить происхождение незадекларированных средств.

"Даже если будет не 100%-я уверенность – я направлю в суд, пусть суд ставит точку… Если суд скажет, что зарплата 6 тысяч гривен в месяц – это хорошо, но дом в Конча-Заспе – еще лучше и нет здесь никакого преступления, ну, тогда да", – сказал он.

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Холодницкий отметил, что пока ведется следствие, обнародовать материалы дела нельзя – несмотря на депутатские запросы.

По его словам, пора отпусков немного замедляет расследование.

"Но сейчас подозрений никому нет, поэтому мы не ограничены сроками процессуальными", – добавил руководитель САП.