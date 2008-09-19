ВР ратифицировала соглашение... через 15 лет после подписания

Верховная Рада приняла Закон «О ратификации Торгового соглашения между правительством Украины и правительством Алжирской Народно-Демократической Республики».

Как передает корреспондент УНИАН, "за" проголосовали 368 из 435 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Данное соглашение было подписано 1 июля 1993 года в Киеве. Согласно положениям соглашения, договорные стороны предоставляют друг другу режим наибольшего содействия по вопросам таможенных правил и других тарифов, которые приравниваются к таможенным, относительно всего объема товарообмена, за исключением специальных преимуществ, которые предоставляются в рамках региональных соглашений или вытекающих из обязательств по отношению к соседним странам.