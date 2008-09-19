Верховная Рада выделила паралимпийцам 40 миллионов

Верховная Рада Украины приняла закон “О внесении изменений в Закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2008 год» и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно вознаграждения спортсменов-паралимпийцев и их тренеров)”.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовал 391 народный депутат из 438, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусмотрено дополнительно направить из государственного бюджета 38 млн. 757,9 тыс. грн. для выплаты вознаграждений спортсменам-инвалидам – чемпионам и призерам XXI летних паралимпийских игр и их тренерам.