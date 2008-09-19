Ключковский: не вам, москалям, меня учить...

В Верховной Раде Украины во время обсуждения двух вариантов законопроекта о всеукраинском референдуме возник жесткий спор между нашеукраинцем Юрием Ключковским (автором одного из законопроектов), регионалами Александром Лавриновичем и Михаилом Чечетовым.

После того, как председательствующий на тот момент первый вице-спикер Александр Лавринович фактически лишил Ключковского возможности презентовать его законопроект (на представление альтернативного варианта было выделено 10 минут, а Ключковскому дали лишь 2), возмущенный нашеукраинец обвинил “прокремлевское большинство” в игнорировании требований демократической процедуры и попытках любыми способами протащить закон о референдуме фактически без обсуждения. К тому же, добавил он, сокращенная процедура рассмотрения законопроекта фактически не дает нардепам возможности даже ознакомиться с текстами документов.

В ответ на упреки Лавриновича, мол, нужно утром на работу приходить, Ключковский отбрил, что он целый день на работе, и в отличие от других сам пишет свои законопроекты, а не получает их ни из Секретариата Президента, ни из Минюста. Поддерживать позицию представителя ПР в президиуме Верховной Рады взялся Чечетов. Причем в процессе регионал каким-то удивительным образом связал требование обсуждать законопроект с соблюдением процедуры с самим фактом существования во ВР "пронатовского меньшинства". В ответ Ключковский заметил, что формула "два за, два против" не предусматривает фактического воплощения в виде "четыре против". Где вы видите "два за"?, - спросил Ключковский, и резюмировал: “И не вам, москалям, меня учить”...