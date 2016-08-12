ЕС призывает РФ и Украину воздержаться от дальнейшей эскалации вокруг Крыма

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сказал представитель Европейской комиссии Александр Полак в пятницу в Брюсселе.

«ЕС призывает все стороны воздержаться от любых действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации. Мы призываем к мирному урегулированию кризиса, в том числе, на востоке Украины, где все участники, в том числе Россия, должны в полной мере участвовать в реализации Минских договоренностей", - заявил спикер.

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По словам Полака, ЕС известно об обвинениях со стороны российской власти о «якобы событиях в Крыму, как и заявлениях украинских властей, в которых отрицается всякая причастность к таким событиям, и подобные заявления осуждаются самым решительным образом».

«Важно также отметить, что Россия не предоставила конкретных доказательств, которые бы поддерживали эти обвинения, также нет независимого подтверждения этим обвинениям», - отметил Полак.

Он вновь указал на то, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине «не имеет доступа к полуострову».

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«ЕС осуждает и не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией. Европейский Союз продолжает поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины», - подчеркнул представитель Еврокомиссии.