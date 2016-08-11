В Крыму произошло вооруженное столкновение между российскими военными и погранслужбой ФСБ РФ – разведка

16:10, 11 августа 2016
Война
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В оккупированном Крыму произошло столкновение с использованием стрелкового оружия между российскими военными и пограничной службой ФСБ РФ.

УНИАН

Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны генерал-лейтенант Валерий Кондратюк на совещании президента Украины Петра Порошенко с руководителями силовых ведомств и МИД, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

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«Да, начальник Главного управления разведки Министерства обороны генерал-лейтенант Валерий Кондратюк сообщил, что, по имеющейся информации, произошло вооруженное столкновение с использованием стрелкового оружия между военнослужащими ВС РФ и пограничной службой Федеральной службы безопасности РФ», - говорится в сообщении.

В свою очередь, председатель Государственной пограничной службы Виктор Назаренко сообщил, что за последние сутки со стороны Армянска на материковой Украине зафиксировано четыре беспилотных летательных аппарата РФ.

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