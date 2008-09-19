Наливайченко: "пророссийские организации" мало связаны с Россией

Ни один украинец не принимал участия в российско-грузинском конфликте, несмотря на то, что в Украину приезжали специальные вербовщики.

Об этом заявил и.о. главы Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, сообщает Украинская правда со ссылкой на его интервью газете Kyiv Weekly.

"Мы очень серьезно работали над тем, чтобы граждане Украины не были вовлечены в грузинско-российский конфликт, поскольку на территории страны находились те, кто приезжал вербовать украинцев. И добились 100%-ного результата - ни один украинец не был задействован в этом конфликте", - сказал Наливайченко.

Говоря о том, что грузинско-российский конфликт обострил проблему территориальной целостности Украины, Наливайченко подчеркнул:

"Организации, ставящие под сомнение нашу территориальную целостность или демократические ценности нашей страны, провоцирующие события или ситуации, похожие на происходящее в Крыму, являются нашими идеологическими противниками".

Он отметил, что СБУ еще год назад предупреждала о так называемых "пророссийских организациях", которые на самом деле мало связаны с Россией, "зато близки к коррупционным и олигархическим кругам", продвигая их интересы на территории Украины за очень большие деньги.

"Это опасные для нашего суверенитета, государства и граждан структуры. И мы не ограничиваемся декларациями, мы активно противодействуем таким организациям в рамках закона. Направляем в суды исчерпывающую информацию, которая раскрывает их антигосударственную сущность и противоправную деятельность", - рассказал Наливайченко.

При этом он особо подчеркнул, что СБУ не занимается репрессиями и преследованием инакомыслящих: по каждому из запрещенных объединений было вынесено обоснованное судебное решение.