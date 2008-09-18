Депутаты из НУ-НС предлагают обсудить коалицию с БЮТ и Литвиным

Ряд депутатов из фракции “Наша Украина – Народная самооборона” предлагают созвать совет блока для начала переговоров с БЮТ и Блоком Литвина о формировании нового формата коалиции.

Об этом УНИАН сообщил один из членов парламентской фракции НУ-НС, ссылаясь на соответствующее предложению, которое было озвучено сегодня на заседании фракции.

"На фракции НУ-НС ряд депутатов предложили провести совет блока относительно инициирования вопросов проведения переговоров между Блоком Тимошенко и Блоком Литвина для формирования нового формата коалиции", - сказал собеседник агентства.