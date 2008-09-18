Мельниченко просит Ющенко похлопотать за него перед Бушем

Бывший охранник экс-президента Украины Леонида КУЧМЫ Николай МЕЛЬНИЧЕНКО призывает Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО договориться окончательно с Президентом США Джорджем БУШЕМ во время своего ближайшего визита в эту страну по поводу воздействия на министерство юстиции США, которое должно провести экспертизу его записей в рамках договора о предоставлении правовой помощи в расследовании уголовных дел.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«В плане действий встречи В.ЮЩЕНКО и Дж.БУША нужно, чтобы правительство США выполнило договор о правовой помощи в уголовных делах», - сказал Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, отметив при этом, «если этого не произойдет, мы будем обращаться в судебные инстанции США выполнить правовой договор. Вместе с тем я не исключаю, что я обращусь к партиям и политическим организациям, чтобы провести широкую акцию протеста под стенами Посольства США в Украине».

Такое свое обращение он объяснил тем, что два представителя органов юстиции США заявили, что они отказываются от проведения экспертиз его записей.

Кроме того, Н.МЕЛЬНИЧЕНКО опроверг заявление генпрокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО о том, что такая экспертиза состоится в ближайшее время.

«Не будет в ближайшее время проведена экспертиза», - отметил он.

Кроме того, бывший охранник в очередной раз подчеркнул, что он не намерен передавать оригиналы своих записей в Украину.

«Оригиналы я в Украину не передам. Это моя принципиальная позиция», - подчеркнул он, при этом отметив, что оригиналы записей и записывающее устройство он передаст только на территории США экспертам, которые будут проводить экспертизу.

В свою очередь, присутствовавший на пресс-конференции адвокат Н.МЕЛЬНИЧЕНКО Павел СЫЧОВ опроверг заявление адвоката Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентины ТЕЛИЧЕНКО о том, что после очередной смены состава следственной группы по делу Гонгадзе не было сделано практически ничего.

По словам П.СЫЧОВА, с Н.МЕЛЬНИЧЕНКО было проведено более двадцати следственных действий.

Кроме того, он сообщил, что Н.МЕЛЬНИЧЕНКО попросил парламент Украины обратиться к парламенту США, чтобы тот «нажал» на Минюст этой страны, чтобы тот определился со временем проведения экспертизы записей.