Военный аналитик о заявлениях Путина по "террору Украины": он готовит население к возможному наступлению
Президент России Владимир Путин заявлениями об "украинском терроре" готовит население РФ к возможному наступлению.
Об этом заявил военный аналитик Валентин Бардак, передает Громадське.
"Речь идет о подготовке международного сообщества, о подготовке российского населения к возможному военному наступлению. Это напоминает польскую версию – начало Второй мировой войны", — сказал Бардак.
"Я не говорю, что война должна обязательно начаться. Но однозначно Путин пытается заставить украинскую власть к выборам на оккупированном Донбассе", — утверждает военный аналитик.
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Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили совершение терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержания группы «диверсантов».
Президент России Владимир Путин прокомментировал гибель российских военнослужащих при якобы предотвращении теракта в Крыму, заявив, что «мы мимо такого проходить не будем». При этом, он заявил, что Украина "переходит к террору". Также Путин считает, что Европа и США "должны повлиять на украинскую власть в связи с придуманной ФСБ попыткой теракта".
Президент Украины Петр Порошенко назвал нелепыми и циничными обвинения России в адрес Украины в подготовке терактов в Крыму.