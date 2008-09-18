Тимошенко возьмет сухарики и пойдет на допрос в Генпрокуратуру

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО намерена пойти сегодня на допрос в Генеральную прокуратуру.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сообщила, отвечая на вопросы журналистов.

“Обязательно, я же законопослушная гражданка. Пойду, немножко сухариков возьму”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она не стала уточнять, какого рода вопросы ей задают в прокуратуре. “Я не имею права разглашать, это запрещено законом, я даже подписываю специальный документ, что я не могу ничего сообщать”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, не исключив того, что после окончания допроса может рассказать об “общем впечатлении”.

Ю.ТИМОШЕНКО также высказала надежду, что вопросы, которые будут ей ставиться со стороны Генеральной прокуратуры, будут касаться именно отравления Виктора ЮЩЕНКО.

Напомним, что ориентировочно допрос Ю.ТИМОШЕНКО назначен на 15.00.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября Ю.ТИМОШЕНКО 5 часов давала следователям Главного управления по особо важным делам Генпрокуратуры показания по делу об отравлении в сентябре 2004 года на то время кандидата в президенты В.ЮЩЕНКО.

Вызов Ю.ТИМОШЕНКО в Генпрокуратуру Украины, который планировался на 16 сентября, перенесен на четверг, 18 сентября.