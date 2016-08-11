РосСМИ сообщили, в чем оккупанты хотят обвинить "украинских диверсантов"

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "источник в правоохранительных органах региона".

"Возбуждено уголовное дело по ряду статьей, более детально я не могу говорить, потому что это тайна следствия. Уголовные дела возбуждены по статьям за совершение особо тяжких преступлений, направленных на жизнь и здоровье неопределенного круга лиц, а также по фактам причинения смертей", - цитирует СМИ якобы своего источника.

Также отмечается, что он назвал тайной следствия информацию о количестве задержанных.

"Все вопросы, касаемые количества задержанных лиц и количества раненых - это тайна следствия, разглашать это нельзя", - цитирует российское агентство своего собеседника.

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В свою очередь, по данным ТАСС, "Адвокатская палата Республики Крым" пока не получала запрос от "правоохранителей" о защите подозреваемых в организации терактов на полуострове.

"К нам таких запросов пока не поступало. Мы не обладаем информацией о том, что кто-то из адвокатов взялся за защиту интересов задержанных", - передает агентство слова своей собеседницы.

Как сообщал УНИАН, 10 августа ФСБ России заявила, что якобы предотвратила совершение в Крыму террористических актов, подготовленных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, объектами которых были критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова.

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В ФСБ утверждают, что в результате оперативно-розыскных мероприятий в ночь на 7 августа в районе города Армянск была выявлена группа диверсантов. Также в ФСБ заявили о ликвидации «агентурной сети» ГУР Минобороны Украины.

Кроме того, в ФСБ заявили, что в ночь на 8 августа спецподразделениями Министерства обороны Украины якобы были предприняты еще две попытки прорыва диверсионно-террористических групп, которые предотвратили силовые подразделения ФСБ России и взаимодействующие ведомства.

ФСБ также заявила о задержании Евгения Панова, которого назвала сотрудником ГУР МО Украины. В самом управлении опровергли информацию о задержании какого-либо своего сотрудника.