Партия регионов готова объединиться с БЮТ ради одной вещи
10:06, 18 сентября 2008Политика
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Подробности от Богословской
Партия регионов согласится на объединение с Блоком Юлии Тимошенко ради проведения конституционной реформы. Об этом в эфире "5 канала" сообщила народный депутат ПР Инна Богословская.
"Чтобы сделать для государства очень важную вещь - сделать нормальную Конституцию, которая будет отвечать европейским стандартам и требованиям сегодняшней Украины, - мы должны пойти на это. Ради этого сделать конституционное большинство в парламенте, провести Конституцию, даже не трогая исполнительную власть", - сказала Богословская.
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