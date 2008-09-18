Партия регионов готова объединиться с БЮТ ради одной вещи

Партия регионов согласится на объединение с Блоком Юлии Тимошенко ради проведения конституционной реформы. Об этом в эфире "5 канала" сообщила народный депутат ПР Инна Богословская.

"Чтобы сделать для государства очень важную вещь - сделать нормальную Конституцию, которая будет отвечать европейским стандартам и требованиям сегодняшней Украины, - мы должны пойти на это. Ради этого сделать конституционное большинство в парламенте, провести Конституцию, даже не трогая исполнительную власть", - сказала Богословская.