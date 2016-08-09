Журналист: политзаключенного Кольченко переводили в больницу из-за дефицита веса (фото)

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Антон Наумлюк.

По его словам, анализы Кольченко в норме, «его уже выписали и он ждет этапирования обратно. Сегодня его посетили члены ОНК (Общественная наблюдательная комиссия – УНИАН) Челябинской области, которые проверили медкарту, пообщались с врачами. Завтра, по всей видимости, Кольченко увидится с уполномоченным по правам человека в области Маргаритой Павловой».

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Как сообщал УНИАН, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали сотрудники ФСБ в Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Оба вину не признали.

25 августа 2015 года суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Сенцову и Кольченко. Их осудили к 20 и 10 годам заключения в колонии строгого режима соответственно.