Сотрудники ФСБ предупредили крымских имамов о возможности запрета домашних обрядов

"Крымским имамам намекнули на то, что традиционные погребальные и поминальные обряды, которые совершаются дома, будут вне закона", - написал Исмагилов на своей странице в Facebook.

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"Такие собрания, где читается Коран и молитвы за умершего, не запрещали даже во времена Советского Союза... Но современная Россия посягает даже на бытовую религиозность. Уже и дома нельзя будет помолиться за родителей, вместе с другими родственниками", - сообщил муфтий.

Как сообщило крымскотатарское издание Аvdet, в Ленинском районе Крыма сотрудники ФСБ провели профилактические беседы с местными имамами, передает ZN.ua.

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Священнослужителям сообщили, что без регистрации всех мусульманских общин традиционные молебны будут считаться вне закона. Таким образом, считает издание, под запрет попадают даже домашние молитвы. Сообщается также, что собрание в мечети сотрудники ФСБ провели почти в принудительном порядке, а накануне во дворе районного имама провели осмотр на предмет выращивания наркотических растений и заодно провели подготовительную беседу.

По информации первого заместителя председателя Меджлиса Наримана Джеляла, сейчас идет сбор полной информации об имамах, руководителях мусульманских общин и даже о копателях могил.