В Генштабе отвергли обвинения в бесконтрольной трате бюджетных средств

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Безосновательные и предвзятые обвинения отдельными политиками Генерального штаба в отсутствии контроля над использованием финансовых ресурсов госбюджета свидетельствует о вопиющей некомпетентности, тенденциозности и манипуляциях с целью дискредитации руководства Вооруженных сил Украины», - написал Муженко. В частности, по его словам, речь идет о заявлении заместителя председателя Верховной Рады Украины Оксаны Сыроид, озвученном 7 августа в эфире телеканала "112".

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Муженко отмечает, что законодательно определено, что Генеральный штаб планирует оборону государства, а обеспечивает деятельность Вооруженных сил Украины – Министерство обороны.

«Соответственно, текущий контроль над планированием и использованием финансовых ресурсов в течение бюджетного года осуществляется непосредственно Министерством обороны Украины и соответствующими структурными подразделениями. Ни разу не участвовал в заседаниях бюджетного комитета Верховной Рады, поскольку не имею таких полномочий», - добавил он.

Муженко подчеркивает, что ежемесячно на совещаниях под руководством министра обороны Украины, его заместителей и при обязательном участии руководящего состава Генерального штаба решаются актуальные вопросы финансового обеспечения ключевых направлений развития и применения войск по назначению.

«Народные депутаты Украины всегда имеют возможность приобщиться к таким совещаниям и задать вопросы, которые вызывают у них глубокую обеспокоенность и заинтересованность, непосредственно должностным лицам Министерства обороны и Генерального штаба», - написал Муженко.

Как сообщалось, Сыроид выразила возмущение, что начальник Генштаба Муженко лишь один раз появился в парламенте, чтобы отчитаться о том, как расходуются бюджетные средства, выделенные на Минобороны.

"Закон о контроле (со стороны парламента) есть, но контроля нет. По закону парламент теоретически может это делать. Но каким образом я могу это делать? Я могу только путем, вызвав начальника Генштаба или генералов, которые работают в Генштабе. Они обязаны прийти и отчитаться, куда тратятся деньги. Я же их не спрашиваю о спецификации вооружения", – сказала она.

Сыроид считает, что президент должен применить санкции к начальнику Генштаба Муженко за то, что он не отчитывается о расходах госсредств на оборону.