Порошенко выступает за волонтерский контроль над борьбой с коррупцией в зоне АТО

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом Порошенко сказал во время встречи с волонтерами, на которой были обсуждены вопросы волонтерского контроля над борьбой с коррупцией и контрабандой в зоне АТО.

Президент поставил ряд задач, направленных на преодоление этого явления. «Волонтерский контроль должен стать реальным механизмом борьбы с коррупцией в зоне АТО. Уверен, что совместная и скоординированная деятельность с силовыми структурами поможет нам эффективно противостоять грязным дельцам, которые зарабатывают на горе украинцев», - подчеркнул президент.

Читайте такжеВолонтеры вместе с МО, Генштабом и тысячами спонсоров подготовили лучших снайперов АТО

По словам советника президента Юрия Бирюкова, который принял участие во встрече, волонтеры акцентировали внимание Порошенко на проблемах, с которыми им пришлось столкнуться во время работы по обеспечению Вооруженных сил. «Рентабельность контрабанды достигает уровня продаж наркотиков и приобретает впечатляющие размеры. Там «ходят» такие деньги, что легко подкупить любого. А волонтеры денег не берут, им за державу обидно», - сказал Бирюков.

Во встрече приняли участие волонтеры Георгий Тука (группа «Народный тыл»), Роман Доник и Павел Кащук (группа «Комбат UA»).

Читайте такжеГослесагентство просит СБУ расследовать контрабанду древесины боевикам

Ранее УНИАН сообщал, что контрабанда продуктов питания на оккупированные территории Донбасса составляет 2,5 млрд долларов в год.

Об этом сказал бизнесмен, лидер всеукраинского общественного объединения «Народное доверие» Сергей Шахов во время записи телевизионной программы «Восток + Запад» на канале УНИАН-ТВ.