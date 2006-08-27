Подлинная угроза для Украины кроется в гуманитарной сфере

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что подлинная угроза для Украины сейчас кроется в гуманитарной сфере, и именно против этой опасности украинская нация должна консолидироваться. Об этом он заявил на торжественной Академии по случаю 150-летия Ивана Франко, состоявшейся во Львовском национальном театре оперы и балета, сообщает официальное Интернет-представительство главы государства.

Президент отметил, что нерушимые ориентиры украинской государственности – это демократия, украинская национальная идентичность, экономическое развитие и европейская принадлежность Украины. «Это догматы, на которых стоит Украина», – уточнил Президент.

При этом Глава государства отметил, что основой нации является язык, следовательно государство должно не прятаться от проблем и разработать современную языковую стратегию. По мнению В.ЮЩЕНКО, альтернативы государственности украинского языка нет и не может быть. “Украинский язык должен стать языком доступной книги, образования, телевидения и кино. Государство должно обеспечивать поддержку языков национальных меньшинств через систему образования”. – подчеркнул Глава государства.

Касаясь других проблем в гуманитарной сфере, В.ЮЩЕНКО высказался за признание Голодомора актом геноцида и предоставления воинам ОУН-УПА надлежащего статуса и государственной поддержки.

Президент также подчеркнул задачу государства популяризировать за границей достижений выдающихся украинских деятелей. В частности, речь идет о поддержке иностранных переводов украинских книг, издание на украинском и английском языках энциклопедий Украины и мирового украинства. «Нужно осуществить культурный прорыв в мир, который иногда не знает и не понимает нас», – сказал Президент.

После своего выступления В.ЮЩЕНКО вручил государственные награды, приуроченные к юбилею И.Франко. Среди награжденных композитор Мирослав СКОРИК, профессор Михаил ГНАТЮК, актер Святослав МАКСИМЧУК, литератор Ярослав ГНАТИВ.

По завершению торжеств Президент вылетел из Львова в Киев.