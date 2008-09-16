Тимошенко заявляет, что никогда не будет участником военных эскалаций

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что никогда не будет участником никаких военных эскалаций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявила сегодня в ходе презентации проекта Госбюджета на 2009 год в Октябрьском дворце.

“Я никогда не буду участником никаких военных эскалаций”, - подчеркнула она.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что ни одному правительство, ни одному премьер-министру никакие конфликты не нужны.

“Потому что мы являемся заложниками любых конфликтов. Развал правительства и развал коалиции практически идентичные вещи. И ни одно правительство и премьер-министр не могут работать и стремиться к развалу правительства. Это просто не логично”, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.