Регионалы знают, сколько еще Яценюк просидит в кресле спикера ВР

После объявления о прекращении деятельности коалиции Арсений ЯЦЕНЮК остается Председателем Верховной Рады до формирования новой коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сказал председатель парламентского Комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады Александр ЕФРЕМОВ.

Он отметил, что в коалиционном соглашении между БЮТ и НУ-НС речь идет о том, что Председатель ВР уходит в отставку после прекращения деятельности коалиции, но это соглашение не является правовым документом.

А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что в соответствии с законодательством, Председатель ВР остается в своей должности до формирования новой коалиции.

Он отметил, что в случае объявления о прекращении деятельности коалиции НУ-НС и БЮТ начнутся переговоры о создании новой коалиции или «старой-новой» коалиции.

При этом А.ЕФРЕМОВ выразил убеждение, что новые выборы в парламент для государства - это «сложный процесс, и на них можно идти лишь при крайней необходимости».

Он отметил, что задача политиков заключается в том, чтобы найти конструктивные решения и чтобы парламент заработал.