В РФ считают, что сотни ее граждан попали в тюрьмы Украины вследствие "внутриукраинского конфликта" на Донбассе

Об этом уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов сказал в интервью российскому госагентству РИА Новости.

«МИД запросил предоставить точное количество российских граждан, находящихся в СИЗО и иных местах лишения свободы в Украине. Ответа на нее пока не поступало», - отметил Долгов.

«По имеющимся данным, в Украине могут содержаться сотни человек, которым предъявлены обвинения по политическим статьям, связанные с внутриукраинским конфликтом на Донбассе… Исходим из того, что украинская сторона не будет затягивать с ответом на наш запрос и что он будет предметным», - сказал он.

Долгов утверждает, что власти Украины практически не предоставляют информацию о смерти, аресте или задержании российских граждан на их территории, не обеспечивают своевременный консульский доступ, что нарушает Венскую конвенцию о консульских сношениях и двустороннее консульское соглашение.

«Мы намерены добиваться ответа на эту ноту», - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, 15 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что точного списка россиян, задержанных в Украине, нет, но процесс согласования «обмена пленными» идет в рамках и вне рамок Минских соглашений.

22 апреля на заседании Совета федерации РФ Долгов сообщил, что в Украине предъявлены обвинения более чем 130 россиянам за участие в боях на Донбассе. «По нашим данным, более 100 человек сейчас российских граждан находятся в тюрьмах (в Украине - УНИАН). Более 130 российским гражданам предъявлены обвинения по политическим статьям в связи с вооруженным конфликтом в Донбассе», - сказал Долгов.

Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявлял, что в Украине «пропадают без вести» россияне, приезжающие «навестить своих родственников».

Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях идут боевые действия.