ВО "Свобода" провело митинг против Тимошенко

“Неверной Юле – от Львова дулю” – под таким лозунгом сегодня в центре Львова состоялся митинг Всеукраинского объединения “Свобода”.

Как передает корреспондент УНИАН, несколько десятков представителей ВО “Свобода” провели театрализованное действо – митинг “Коза-дереза”.

Во время акции, направленной против “антигосударственной позиции” премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, остро критиковалась деятельность правительства, которое “принимает антигосударственные законы”.

Представители ВО “Свобода” держали плакаты с надписями “Леди Ю – Вы очень часто меняете партнеров!”, “БЮТ вчинив зраду – геть Верховну Раду!” и скандировали: “Юлю геть!”.

Как отметил председатель львовской городской организации ВО “Свобода” Иван ГРИНДА, цель сегодняшней акции – выразить протест против того, “что БЮТ и, в частности, Ю.ТИМОШЕНКО, стали на антигосударственные позиции”.

И.ГРИНДА также акцентировал на том, что ВО “Свобода” поддерживает проведение досрочных парламентских и президентских выборов.