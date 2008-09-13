Совет безопасности России провел заседание в Арктике

В Арктике близ самой северной погранзаставы ФСБ России "Нагурская" на острове Александра прошло выездное заседание Совета безопасности России. Оно было посвящено "вопросам наращивания присутствия России в Арктике".

В ходе выездного заседания секретарь Совбеза, бывший руководитель ФСБ Николай Патрушев заявил, что "Арктика должна стать основной стратегической ресурсной базой России". Он добавил, что Арктика обеспечивает около 11 процентов национального дохода России, и в этом регионе добывается более 90 процентов никеля и кобальта, 60 процентов меди и 96 процентов платиноидов (металлов платиновой группы).

Россия неоднократно говорила о своей заинтересованности в богатой энергоресурсами Арктике. В сентябре 2007 года Минприроды объявило арктический шельф российской территорией. Такой вывод был сделан после того, как ученые установили, что хребты Ломоносова и Менделеева в Северном ледовитом океане являются продолжением континентального шельфа России.

Лента.ру