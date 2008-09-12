Гриценко про ультиматумы, кто к кому должен приползти, и шаманские пляски

Председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет, что участники коалиции не ведут серьезных переговоров о ее сохранении.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя Комитета Верховной Рады, А.ГРИЦЕНКО считает, что для восстановления коалиции не делается ничего конкретного.

«Есть ритуальные, как у шаманов, танцы со стороны Президента и со стороны премьер-министра. Призывы, заклинания, но они, скорее, в форме ультиматумов – кто к кому должен приползти на коленях. Но никаких серьезных переговоров, консультаций между участниками коалиции не проводится», - сказал депутат.

«Шансы на восстановление демократической коалиции мизерны, и они стремительно приближаются к нулю», – сказал он.

При этом А.ГРИЦЕНКО отметил, что лидер фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеслав КИРИЛЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО не общаются вообще, “только письмами или через средства массовой информации”, а “партийные бойцы” поехали в регионы распространять на всю страну конфликт, который возник между власть предержащими в Киеве.

«Это опасная тенденция – переводить свою политическую безответственность на плечи людей и устраивать майданы в регионах», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он также подчеркнул, что в этой ситуации В.ЮЩЕНКО до сих пор не сделал заявление, что ни при каких обстоятельствах не будет применена сила для разрешения политического конфликта.