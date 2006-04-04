Черновецкий заявляет, что Генпрокуратура уже не имеет к нему претензий

Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что Генеральная прокуратура закрыла, уголовное дело относительно подкупа избирателей, возбужденное против него незаконно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал сегодня на митинге возле Киевской городской администрации.

На вопрос журналистов по поводу уточнения информации о закрытии дела, он предоставил документ без печатей, но с подписью – мэр Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, - в котором сообщается: «Сегодня, 4 апреля 2006 года, старший… Генеральной Прокуратуры, старший советник юстиции КУХАРЧУК прекратил незаконно возбужденное прокуратурой города уголовное дело по факту якобы подкупа избирателей моими соратниками по выборам в местные советы и мэра Киева».

Далее в документе Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет о своем протесте против всех действий, «которые прокуратура города совершает не в отношении меня, а в отношении десятков тысяч обиженных, в буквальном смысле слова, граждан – жителей города Киева, которые не имели возможности, в том числе и с моей помощью, опротестовать многие незаконные решения, которые выносились лично ОМЕЛЬЧЕНКО или через Киевраду, всем его окружением, нарушая конституционные права киевлян». Далее в тексте Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщает, что он будет «ставить вопрос перед Генеральной прокуратурой Украины о привлечении всех лиц прокуратуры Киева под руководством ПРИСЯЖНЮКА и ГОГОЛЯ за конкретные нарушения, которые по их бездеятельности, совершались властью за последние годы».

Как сообщал УНИАН, прокуратура города Киева возбудила уголовное дело относительно подкупа избирателей кандидатом в мэры столицы Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ.

На прошлой неделе КГТИК приняла решение направить в прокуратуру материалы жалобы от кандидата на должность Киевского городского председателя Александра ОМЕЛЬЧЕНКО относительно признания недействительными результатов голосования из-за фактов нарушения избирательного законодательства Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ, в частности, подкупа им избирателей с помощью продуктовых наборов и специальных карточек, которые якобы гарантируют избирателям выполнение всех их требований в будущем.

Кроме этого, стало известно, что представитель избирательного штаба кандидата А.ОМЕЛЬЧЕНКО Михаил ПОЖИВАНОВ направил в КГТИК жалобу и подтверждающие факты нарушений законодательства Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ во время избирательной кампании, и эти же материалы направлены в Шевченковский райсуд столицы.

В то же время, в пресс-службе прокуратуры города Киева сообщили, что прокуратурой проведена проверка обращений Киевского городского теризбиркома, обращений отдельных граждан, в связи с чем «по результатам проверок 3 апреля столичная прокуратура возбудила уголовное дело по факту препятствования осуществлению избирательного права по ч. 1 ст. 157 Уголовного кодекса Украины».

4 апреля по окончательным данным Киевской городской территориальной избирательной комиссии, на выборах Киевского городского председателя победил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, за которого проголосовали 457 тыс. 887 избирателей.