Яценюк предлагает отозвать Лавриновича и Томенко из комитетов ВР

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК предлагает парламенту принять решение о прекращении деятельности народных депутатов Александра ЛАВРИНОВИЧА и Николая ТОМЕНКО в парламентских комитетах.

Соответствующий проект постановления “О внесении изменений в составе комитетов Верховной Рады Украины” зарегистрирован А.ЯЦЕНЮКОМ в ВР сегодня.

В частности, председатель ВР предлагает с 2 сентября отозвать А.ЛАВРИНОВИЧА с должности первого заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, а Н.ТОМЕНКО - с должности члена Комитета Верховной Рады по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма.

Соответствующее решение председатель ВР предлагает постановить в связи с избранием А.ЛАВРИНОВИЧА первым вице-спикером, а Н.ТОМЕНКО – вице-спикером.