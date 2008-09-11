Из организма Ющенко уже вывели 90% диоксина

Заместитель руководителя Государственного управления делами, личный врач Президента Украины Ростислав ВАЛИХНОВСКИЙ заявляет, что авторитетными международными лабораториями в более чем десяти токсикологических экспертизах подтверждено наличие диоксина в организме Президента Украины, что подтверждает диагноз диоксинового отравления Виктора ЮЩЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

В частности, по словам Р.ВАЛИХНОВСКОГО, лаборатории Бельгии, Германии, Швейцарии и Великобритании независимо друг от друга выявили практически идентичный уровень диоксина в организме Президента Украины.

Например, результаты ЭМРА теста №438016 Швейцарской федеральной лаборатории от 22 марта 2005 года свидетельствуют, что концентрация диоксина в сыворотке крови Президента была выше нормы в 20 тысяч раз, сказал Р.ВАЛИХНОВСКИЙ.

В мае 2006 года по требованию Генеральной прокуратуры Украины была проведена судебно-медицинская экспертиза с участием 15 международных экспертов, в частности из Японии, Германии и США. Был установлен беспрекословный факт диоксинового отравления Президента, отметил личный врач Президента.

Результаты этой экспертизы находятся в Генеральной прокуратуре Украины.

По словам Р.ВАЛИХНОВСКОГО, системные тесты проводятся на ежегодной основе с целью мониторинга состояния здоровья Президента Украины. Они подтверждают, что на данный момент 90% диоксина уже выведено, подчеркнул врач главы государства.

Как сообщалось, по данным Генеральной прокуратуры, сегодня, 11 августа, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО возле ГПУ, куда она была приглашена для дачи показаний в качестве свидетеля в деле о покушении на жизнь государственного деятеля В.ЮЩЕНКО, в беседе с журналистами выразила сомнения относительно отравления диоксином тогдашнего кандидата в Президенты, посоветовав «…обратиться в лучшие европейской лаборатории, привлечь экспертов из всех стран, которые имеют такие же лаборатории, чтобы действительно публично сделать анализ, доказать все…».

В связи с этим Генпрокуратура заявила, что факт отравления В.ЮЩЕНКО доведен следствием, разными иностранными лабораториями и экспертизой с привлечением международных специалистов и считается доказанным фактом, который сомнению не подлежит.