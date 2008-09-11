Литвин: в ВР пришли олигархи, их водители и охранники с секретарями

Лидер одноименной фракции в Верховной Раде Владимир ЛИТВИН выступает за сокращение количества народных депутатов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Полтаве.

«Вы знаете, я действительно считаю, что количество депутатов должно зависеть от численности населения страны. Если у нас несколько лет тому было 52 млн. граждан и 450 депутатов, то сегодня нас 46 млн., и надо пропорционально уменьшить количество депутатов», - заявил В.ЛИТВИН.

По его словам, это необходимо сделать еще до следующих парламентских выборов.

«Тогда депутаты будут думать о том, как обустраивать страну и как удерживать процесс вымирания населения», - сказал депутат.

Он также предлагает запретить избираться депутатам на два срока подряд. «Мы предлагаем запретить избираться депутатам на два срока подряд. Пусть отработает и сделает перерыв. Пусть каденцию осмыслит, как он работал. Отдохнет от парламентской деятельности и займется другими делами», - сказал В.ЛИТВИН.

Он также заявил, что выступает за мажоритарную систему выборов депутатов.

«Я категорически не поддерживаю выборы по партийным спискам. Это не дает работать Раде. По партийным спискам в Раду заходят квадратно-гнездовым, семейно-гнездовым способом и размещаются в парламенте дети, племянники, родственники, олигархи, водители и их охранники с секретарями. Это не приемлемо. Если бы депутат избирался в округе, то чувствовал бы ответственность», - сказал В.ЛИТВИН.