Ющенко просят вернуть НУ-НС в коалицию

Общественные деятели, представители интеллигенции и деловых кругов Галичины и Волыни призывают Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО способствовать возвращению парламентской фракции “Наша Украина – Народная самооборона” в состав демократической коалиции.

Об этом говорится в переданном УНИАН обращении к главе государства, которое подписали около 50 представителей общественности.

Авторы обращения призывают Президента прекратить «разрушение демократического правительства, демократического большинства и вернуть фракцию блока НУ-НС в коалицию».

Подписанты отмечают, что «начало процесса ликвидации Коалиции демократических сил, за которую голосовали наши земляки и которая является гарантом стратегического европейского выбора Украины, происходит собственными руками наших избранников».

По их убеждению, одной из причин этого является то, что с президентской стороны в адрес премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО были выдвинуты обвинения в государственной измене. При этом, пишут авторы обращения, «общество так и не услышало реальных и серьезных доказательств такого страшного преступления», и сравнивают это с «поджогом собственного дома».

Также авторы обращения возмущаются тем, что одной из причин выхода из демократической коалиции блока «Наша Украина - Народная самооборона» стали обвинения во вроде бы «прокремлевской» позиции партнеров по коалиции в вопросе российско-грузинского конфликта. «Если есть стилистические разногласия в заявлениях двух политических сил, составляющих коалицию, то неужели это является основанием для ее развала?», - заявляют по этому поводу представители общественности.

Обращаясь к предыдущей истории голосований на парламентских выборах 2006-2007 гг., авторы документа напоминают, что оба раза они подтверждали помаранчевый мандат. Вместо этого, подчеркивают подписанты обращения, когда в конечном итоге удалось сформировать демократическую коалицию и демократическое правительство, «этому правительству с первых дней и до сих пор канцелярией главы государства устраивается моральный террор».

В этом контексте авторы обращения предостерегают Президента, что самоликвидация нынешнего формата власти станет самой трагической ошибкой за все годы независимости Украины.

Среди тех, кто подписал обращение к Президенту, в частности: председатель Львовской краевой организации Конгресса украинской интеллигенции, директор Института народоведения НАНУ, член-корреспондент Национальной академии наук Украины, профессор Степан ПАВЛЮК; председатель Лиги творческих союзов Львовской области, народный художник Украины Иван САМОТОС; председатель Тернопольской организации Национального союза театральных деятелей Украины, заслуженный артист Украины Игорь САЧКО; президент Ассоциации работодателей Львовской области Зиновий БЕРМЕС; председатель Львовской областной правозащитной организации «Мемориал» имени Василия Стуса Евгений ГРЫНИВ; председатель Волынской организации Национального союза композиторов Украины, заслуженный деятель искусств Украины Виктор ТИМОЖИНСКИЙ; председатель Ассоциации краеведов-энциклопедистов Тернопольской области, заслуженный деятель искусств Украины Богдан МЕЛЬНИЧУК; председатель Тернопольской областной Ассоциации женщин Мария МАЦУК; председатель Волынской организации Национального союза кинематографистов Украины, заслуженный работник культуры Украины Борис РЕВЕНКО; председатель Всемирного христианского конгресса Иван ПАСЛАВСКИЙ; председатель правления Ривненской областной организации Национального союза художников Украины Феофан БОБРИК, председатель Львовской организации Национального союза писателей Украины Мария ЯКУБОВСКАЯ и другие.