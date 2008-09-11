Завтра Яценюка попытаются затащить в ЗАГС

В пятницу, 12 сентября, Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК будет находиться с однодневной рабочей поездкой в Запорожской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, в частности, в Запорожье А.ЯЦЕНЮК посетит ЗАО «ЗАЗ», встретится с руководством предприятия, осмотрит производство.

Также в областном центре А.ЯЦЕНЮК встретится с преподавателями и студентами Запорожского национального технического университета.

После этого Председатель Верховной Рады Украины отправится в Мелитопольский район, где на 275-й артиллерийской базе ракетных боеприпасов ознакомится с ходом работ по ликвидации чрезвычайной ситуации, произошедшей весной 2004 году, и пообщается с представителями территориальной общины села Новобогдановка.

Программой поездки предусмотрен ряд мероприятий для представителей средств массовой информации, в частности в Запорожье А.ЯЦЕНЮК даст пресс-конференцию. На этом пункте программа пребывания Арсения ЯЦЕНЮКА в Запорожской области, размещенная на сайте ВР, заканчивается. Однако, сайт "Политсовет" со ссылкой на Радио "Ностальжи" пишет, что городским властям Запорожья, возможно, удастся "задействовать" спикера Верховной Рады в церемонии открытия Центрального ЗАГСа Запорожья.