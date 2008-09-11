Наша Украина хочет в прямом эфире разобраться с БЮТ, кто валит коалицию

Партия "Наша Украина" готова к открытой дискуссии с Блоком Юлии Тимошенко на тему сохранения Коалиции демократических сил.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции в Киеве председатель партии "Народный Союз Наша Украина" Вячеслав КИРИЛЕНКО.

"Наша Украина" готова к открытой, прозрачной, прямоэфирной дискуссии на тему сохранения коалиции так же, как мы готовы принять участие в заседании Совета коалиции в какой-либо срок", - сказал он.

При этом В.КИРИЛЕНКО отметил, что партнеры с БЮТ уже две недели отказываются от участия в заседании Совета коалиции.

Он также выразил готовность дискутировать с премьер-министром и лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО на любом телеканале по поводу того, кто нарушил коалиционное соглашение и разваливает демократическую коалицию, чтобы «люди слышали не только односторонние высказывания, не только заклинание в адрес Президента и «Нашей Украины», но и могли понять, кто разрушает, а кто строит Украинское государство, кто «подпевает Кремлю», а кто, несмотря на безумное сопротивление извне, держит собственную национальную политику».