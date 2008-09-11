Кучма думает, что Тимошенко не боится огорчить США

Экс-президент Украины Леонид Кучма утверждает, что Юлия Тимошенко очень изменилась со времен своего первого премьерства. "Раньше она была просто красной революционеркой. Первая ее отставка, деятельность в оппозиции дали ей возможность осознать ошибки. Я думаю, она поняла, что нельзя ломать страну. Когда ее ломаешь, эти надломы не заживают. Это отражается на экономике. Думаю, что Юлия Владимировна уже более прагматично подходит к существующим проблемам. Главное, она поняла, что не стоит резать по живому", - сказал Кучма в эксклюзивном интервью УНИАН.

На вопрос корреспондента о внешнеполитическом векторе в политике Тимошенко Леонид Кучма ответил: "Мне кажется, сегодня она совсем по-другому смотрит на Россию. Она понимает, что Америка решает не все. За океаном – это далеко. А Россия – близко. Тимошенко понимает, что экономика Украины не способна развиваться эффективно без сотрудничества с Россией. Наверное, понимает... Возьмите ее поведение относительно Грузии, Черноморского флота. Госпожа Тимошенко показала, что она трезвый политик, который не боится огорчить США".

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